?Bakan Akar: Tank-Palet Fabrikası'nın denetimi MSB'de

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tank-Palet Fabrikası ile ilgili, "Özel sektörün kabiliyetinden faydalanmamız lazım. Tank-Palet Fabrikası'nda her türlü denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'nda" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının sonuçlarına ilişkin sorulara, "Terör koridoru oluşturulması, terör devleti oluşturulması meselesi, hayali bitti. 'Rojova hayali bitti' diyorlar. Şu ana kadar Afrin bölgesine 400 binden fazla kişi dönüş yaptı" diye yanıt verdi.

'SMO'YA MSB'DEN ÖDEME YAPILMIYOR'

Bakan Akar, Suriye Milli Ordusu (SMO) hakkında merak edilen soruları da cevapladı. SMO'nun başı boş bir örgüt olmadığını belirten Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Geçici hükümet var ve o BM tarafından tanınıyor. Mustafa Abbdurrahman temsil ediliyor. Bunun altına Selim İdris diye birini teshib ettiler. Bu zat, hem Milli Savunma Bakanlığı, hem Genelkurmay Başkanlığı görevini yapıyor. Bunlar herhangi bir şekilde dağdan bağdan gelmiş, içlerinde El-Kaide'ci falan bir şey söz konusu değildir. Tamamı Suriye vatandaşı. Kurallar dahilinde bizimle beraber faaliyetlerini sürdürüyorlar. Amaçları, evlerini, ülkelerini bir şekilde kurtarmak. Bunların maaşları MSB bütçesinden herhangi bir ödeme ile verilmiyor. MSB, bütçesinden bu kardeşlerimize herhangi bir ödeme yapmamıştır."

'MKE'NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 'nun (MKE) özelleştirilmesi iddialarını yalanlayan Akar, "MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek" dedi.

'ŞU ANA KADAR 688 MİLYON BEDEL TAHSİS EDİLDİ'

Akar, bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanan 20 bin 275 yükümlüden 688 milyon lira civarında bedel tahsil edildiğini belirterek, 31 Aralık 2019'a kadar müracaatların alınmasına devam edileceğini ve Ocak 2020 tarihinde yükümlülerin askerlik yapacağı birliklerin açıklanacağını bildirdi.

'TANK-PALET FABRİKASI'NIN HER TÜRLÜ DENETİMİ BAKANLIĞIMIZA AİT'

Sakarya 'daki Tank-Palet Fabrikası ile ilgili de konuşan Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz tank üreten bir ülke olmaktan geri kalamayız. 3 firma, tank ihalesine girdi. BMC ihaleyi kazandı. Elimizde tank yapmaya en müsait fabrika tank palet fabrikasıdır. Tankın bir an önce üretilmesi lazım. Bir anda üretime konulmazsa, eldeki mevcut bilgiler ve dizayn eskiyor. 250 adet tankın seri üretim aşamasında fabrikanın işletme hakkı 25 yıl süreyle BMC'ye devredildi. İşlemin asıl amacı Altay tankının en hızlı şekilde TSK 'ya kazandırılmasıdır. Fabrikayla ilgili her türlü denetim yetkisi Bakanlığımıza aittir. Tankı yapabilmek için bazı riskleri, denenmemiş yöntemleri kullanmamız lazım. Özel sektörün kabiliyetinden faydalanmamız lazım. Bunu sadece kamu ve TSK olarak yapmaya kalkarsak çok ciddi zaman kaybederiz. Özel sektörün iş yapma hızından faydalanmamız gerekir. Tank palet fabrikasında her türlü denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'nda. MSB'ye herhangi bir ek yük getirmeden BMC, fabrikayı çağın gereklerine uygun şekilde modernize edecek, 25 yıl boyunca ihtiyaç olacak yenileme yatırımlarını değiştirecek, en az 50 milyon ABD dolarında yatırım yapılacak. Bu sadece başlangıcı."

Haber: Nursima ÖZONUR/ ANKARA,