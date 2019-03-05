Bakan Akar Tarafından, Türkiye'nin Münbiç Yol Haritasının Süratle Tamamlanması Yönündeki...
59 dakika önce
Bakan Akar tarafından, Türkiye'nin Münbiç Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki beklentisi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılık, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetin Türkiye tarafından...
Bakan Akar tarafından, Türkiye
'nin Münbiç
Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki beklentisi, Suriye
'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılık, Fırat
'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetin Türkiye tarafından sağlanmasının gerekliliği vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:01 Kaynak: AA
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