Son Dakika Haberleri: Bakan Akar Tarafından, Türkiye'nin Münbiç Yol Haritasının Süratle Tamamlanması Yönündeki...

Bakan Akar Tarafından, Türkiye'nin Münbiç Yol Haritasının Süratle Tamamlanması Yönündeki...

59 dakika önce

Bakan Akar tarafından, Türkiye'nin Münbiç Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki beklentisi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılık, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetin Türkiye tarafından...

Bakan Akar Tarafından, Türkiye'nin Münbiç Yol Haritasının Süratle Tamamlanması Yönündeki..., System.String[]
Bakan Akar tarafından, Türkiye'nin Münbiç Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki beklentisi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılık, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetin Türkiye tarafından sağlanmasının gerekliliği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:01 Kaynak: AA

Fırat, Münbiç, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Liderler Buluşması, 9 Mart Grand Pera Emek Sahnesinde Yapılacak İçişleri Bakanı Soylu, Terör Örgütlerini Hedef Alan Konuşması Sonucu Suud Trollerin Hedefi Oldu

NATO'nun ABD'li Komutanından Tansiyonu Yükseltecek Türkiye Önerisi: F-35 Teslimatı İptal Edilsin Kanadalı Bankanın Olumsuz TL Raporuna Rus Finans Uzmanından Yorum: Gerçekçi Değil, Katılmıyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 22:00:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar Tarafından, Türkiye'nin Münbiç Yol Haritasının Süratle Tamamlanması Yönündeki...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]