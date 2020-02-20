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Bakan Akar: Taraflar Soçi mutabakatına uysun
18 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Soçi mutabakatının arkasındayız. Taraflar Soçi Mutabakatına uysun" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Soçi mutabakatının arkasındayız. Taraflar Soçi Mutabakatına uysun" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:43
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