Bakan Akar: Taraflar Soçi mutabakatına uysun - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Akar: Taraflar Soçi mutabakatına uysun - Son Dakika Ekonomi

Bakan Akar: Taraflar Soçi mutabakatına uysun

18 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Soçi mutabakatının arkasındayız. Taraflar Soçi Mutabakatına uysun" dedi.

Bakan Akar: Taraflar Soçi mutabakatına uysun, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Soçi mutabakatının arkasındayız. Taraflar Soçi Mutabakatına uysun" dedi.

Hulusi Akar, Soçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:43 
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