Son Dakika Haberleri: Bakan Akar Tatbikatı İzlemek İçin Kars'a Geldi

Bakan Akar Tatbikatı İzlemek İçin Kars'a Geldi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nı izlemek için Kars'a geldi.

Bakan Akar Tatbikatı İzlemek İçin Kars'a Geldi, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nı izlemek için Kars'a geldi.

Genelkurmay Başkanlığı, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'ta 4 Şubat'ta başlayan ve 22 Şubat'ta sona erecek Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda devam ediyor.

15 dost ve müttefik ülkeden 251 personelin iştirak ettiği Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı izlemek için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kars'a geldi. Akar, havalanından direk tatbikatın yapıldığı bölgeye geçti.

Bakan Akar ve Orgeneral Güler'in Kars'ta bir dizi ziyaretler gerçekleştireceği de öğrenildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:18 Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Kars, Güncel
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