Bakan Akar, TCG Oruçreis'te görevli kadın personelin Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Bakan Akar, TCG Oruçreis'te görevli kadın personelin Kadınlar Günü'nü kutladı
06.03.2021 22:06
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın sancak gemisi TCG Oruçreis'te görevli kadın personel ile bir araya gelerek onların Kadınlar Günü'nü kutladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın sancak gemisi TCG Oruçreis'te görevli kadın personel ile bir araya gelerek onların Kadınlar Günü'nü kutladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından tatbikatın sancak gemisi TCG Oruçreis'te görevli kadın personel ile bir araya gelerek onların Kadınlar Günü'nü kutladı. - ANKARA
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