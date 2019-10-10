Bakan Akar, telefon görüşmelerinde, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın hedefinin...
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Bakan Akar, telefon görüşmelerinde, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın hedefinin Fırat'ın doğusunda barış koridoru tesis etmek olduğunu vurguladı. Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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