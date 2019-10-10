Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, telefon görüşmelerinde, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın hedefinin...
Son Dakika Güncel Bakan Akar, telefon görüşmelerinde, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın hedefinin...

Bakan Akar, telefon görüşmelerinde, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın hedefinin...

25 dakika önce

Bakan Akar, telefon görüşmelerinde, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın hedefinin Fırat'ın doğusunda barış koridoru tesis etmek olduğunu vurguladı.

Bakan Akar, telefon görüşmelerinde, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın hedefinin..., System.String[]

Bakan Akar, telefon görüşmelerinde, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın hedefinin Fırat'ın doğusunda barış koridoru tesis etmek olduğunu vurguladı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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