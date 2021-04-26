Son dakika haber: Bakan Akar, telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi. Toplantıda savunma ve güvenlik faaliyetlerinin yanı sıra Covid-19 ile mücadele ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katılımıyla toplantı düzenlendi.

Video telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, Kuvvet ve Ordu Komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Toplantıda savunma ve güvenlik faaliyetlerinin yanı sıra Covid-19 ile mücadele ele alındı. Bakan Akar, komutanlardan bilgi alarak direktifler verdi. - ANKARA