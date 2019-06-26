Son Dakika Haberleri: Bakan Akar Terhis işlemlerinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor
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Bakan Akar Terhis işlemlerinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor

50 dakika önce

Bakan Akar Terhis işlemlerinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor(Tür: Ankara)

Bakan Akar Terhis işlemlerinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor
(Tür: Ankara)
Bakan Akar Terhis işlemlerinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:22 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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