Bakan Akar Terhis işlemlerinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor
50 dakika önce
Bakan Akar Terhis işlemlerinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:22 Kaynak: DHA
Bakan Akar Terhis işlemlerinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor
(Tür: Ankara
)
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