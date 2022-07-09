BAKAN AKAR; TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BAŞLARINA YIKTIK, YIKMAYA DEVAM EDİYORUZ - Son Dakika
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BAKAN AKAR; TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BAŞLARINA YIKTIK, YIKMAYA DEVAM EDİYORUZ

09.07.2022 13:59

Milli Savunma Bakanı Akar, Irak ve Suriye sınır hattı ile sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı düzenledi, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Irak ve Suriye sınır hattı ile sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı düzenledi, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Akar, "Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yıl başından bu yana kadar 1999, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ise 277 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz" dedi.

ANKARA (DHA)

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Kaynak: DHA

Suriye, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN AKAR; TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BAŞLARINA YIKTIK, YIKMAYA DEVAM EDİYORUZ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN AKAR; TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BAŞLARINA YIKTIK, YIKMAYA DEVAM EDİYORUZ - Son Dakika
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