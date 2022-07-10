Akar, "Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yıl başından bu yana kadar 1999, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ise 277 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Irak ve Suriye sınır hattı ile sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı düzenledi, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Bakan Çavuşoğlu: 'Tahıl ve gübre gibi ürünlerin ihracatı konusunda uzun süredir devam eden müzakereler var'

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BAKAN AKAR; TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BAŞLARINA YIKTIK, YIKMAYA DEVAM EDİYORUZ - Son Dakika

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