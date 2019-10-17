Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nin envanterinde kimyasal silah olmadığının herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğunu belirterek, yalan haber ve görüntülerle Silahlı Kuvvetlerin başarısının gölgelenmeye çalışıldığını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul eden Bakan Akar, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada toplantıda Türkiye'nin tüm görüş ve taleplerini bir kez daha ilettiklerini aktardı. Milli Savunma Bakanı Akar, "Barış Pınarı Harekatımız milli, manevi ve mesleki değerlerimize uygun olarak devam ediyor. Hangi dini, etnik kökenden olursa olsun sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost, müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor. Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz" diye konuştu.

Bölgede hızlı değişen ve gelişen durumun birtakım sıkıntıları beraberinde getirdiğini kaydeden Bakan Akar, "Bölgede hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK'nin envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ayrıca, terör örgütünün sivillere yönelik yapacakları toplu saldırılarla da bölgede DEAŞ tehdidinin devam ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler de mevcut" şeklinde konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yabancı basındaki gerçek dışı haberlere değinen Bakan Akar, "Uçak düşmesinden başka bir ülkedeki tatbikattaki patlamanın bölgede gerçekleştiğine kadar birçok gerçek dışı haberi ve görüntüyü basında görüyoruz. Bu tür yalan haberlerle Silahlı Kuvvetlerimizin sahada gösterdiği hassasiyet ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar. Bunların işe yaramayacağını bir kez daha ifade ediyorum" açıklamasında bulundu.

(Mevlüt Hasgül/İHA)