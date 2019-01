Bakan Akar: "Tsk'nın Her Türlü Hazırlığı Tamam"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü hazırlığı tamamdır.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü hazırlığı tamamdır. Zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli görevleri yerine getirecektir" dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde düzenlenen Stratejik İşbirliği Anlaşmaları İmza Töreni'nin ardından fabrika işçileri ile bir araya geldi.



Bölgede ortaya çıkan istikrarsız bir durum olduğunu belirten Bakan Akar, herhangi bir yanlışlık olmaması ve bir sürprizle karşılaşılmaması için bütün ihtimaller düşünülmek suretiyle her türlü çabanın sarf edildiği söyledi.



"Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve dışında tek hedefi teröristlerdir"



Terörle mücadelede geçmişte olduğu gibi önemli başarıların sağlandığını belirten Bakan Akar, bunu yaparken Mehmetçiğin teröristlerle masum vatandaşları birbirinden ayırdığına dikkat çekti. Bakan Akar, "Bazı hainler, alçaklar olayları saptırıyor, 'Kürtler, Araplar' diyor, yanlış adresler gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefi teröristler. Bizim Arap, Kürt kardeşlerimizle asla herhangi bir sorunumuz yoktur, böyle bir şey olamaz. Ülkemizde yaşayan Kürt kardeşlerimizle biz et ve tırnak gibiyiz. Bu coğrafyayı, ekmeğimizi paylaşıyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi fitnedir, fesattır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve dışında tek hedefi teröristlerdir" diye konuştu.



"Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü hazırlığı tamamdır"



Münbiç ve Fırat'ın doğusu konusunda ilgili ülkelerle temasların sürdüğünü kaydeden Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü hazırlığı tamamdır. Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetleri, görevleri yerine getirilecektir. Münbiç'in bir an önce boşaltılması lazım. Buradaki PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'nın burayı süratle terk etmesini ve bunlara verilen ağır silahların buradan alınıp götürülmesini ve yüzde 90'ını Arap olan Münbiç'in idaresinin de Münbiçlilere terk edilmesini talep ve takip ediyoruz, bu konunda verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri dün nasıl Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda gereğini yaptıysa, Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da çukurları kazanları o çukurlara gömmesini bilir. Bu konularda kimsenin endişesi olmasın, büyük bir ciddiyet ve samimiyetle TSK'nın tüm mensupları, en kıdemlisinden en kıdemsizine kadar gece gündüz tek işimiz bu. Bununla uğraşıyoruz ve bunu da yeri ve zamanı geldiğinde icra edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Mehmetçik PKK'nın alçakça sergilemeye çalıştığı oyunu bozmuştur"



Irak'ın kuzeyindeki üst bölgesine yönelik provokasyona ilişkin konuşan Bakan Akar, "Terör örgütü PKK'nın üs bölgemize yönelik tahrikleri ve provokasyonuna karşı Mehmetçik sakinlik ve metanetle karşılık vererek PKK'nın alçakça sergilemeye çalıştığı oyunu bozmuştur. Konuyla ilgili olarak Erbil yönetiminin zamanında ve kapsamlı tepkisi ve aldığı tedbirler tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır" açıklamasında bulundu.



"Türkiye Cumhuriyetinin olmadığı hiçbir çözüme Ege'de 'evet' demeyeceğimizi herkes bilsin"



Denizlerdeki hak ve menfaatlere yönelik çalışmalardan da bahseden Akar, başta Yunanistan olmak üzere tüm komşularla iyi komşuluk ilişkileri içinde olmaya çalıştıklarının altını çizdi. Bazı tahriklerle ilgili Akar, "Bunların hiçbirinin sonu olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hiçbir şekilde oldu-bittiye, Türkiye Cumhuriyetinin olmadığı hiçbir çözüme Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta ister ekonomik, ister askeri, ister güvenlik ve savunma konuları olsun 'evet' demeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. Bu konuda son derece kararlıyız. Diğer taraftan da uluslararası hukuka ve ikili anlaşmalara son derece saygılıyız. Haklarımızdan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğimizi muhataplarımızın çok iyi bilmesi lazım" dedi. - ANKARA

