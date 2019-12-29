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Bakan Akar: "Türkiye buradaki (İdlib) insanlık dramını önlemek için gece gündüz demeden elinden...
6 saat önce
Bakan Akar: "Türkiye buradaki (İdlib) insanlık dramını önlemek için gece gündüz demeden elinden gelen gayreti göstermektedir"
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:50 Kaynak: İHA
Bakan Akar: "Türkiye buradaki (İdlib) insanlık dramını önlemek için gece gündüz demeden elinden gelen gayreti göstermektedir" - ANKARA
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