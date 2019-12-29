Bakan Akar: "Türkiye buradaki (İdlib) insanlık dramını önlemek için gece gündüz demeden elinden... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar: 'Türkiye buradaki (İdlib) insanlık dramını önlemek için gece gündüz demeden elinden... - Son Dakika

Bakan Akar: "Türkiye buradaki (İdlib) insanlık dramını önlemek için gece gündüz demeden elinden...

6 saat önce

Bakan Akar: "Türkiye buradaki (İdlib) insanlık dramını önlemek için gece gündüz demeden elinden gelen gayreti göstermektedir"

Bakan Akar:

Bakan Akar: "Türkiye buradaki (İdlib) insanlık dramını önlemek için gece gündüz demeden elinden gelen gayreti göstermektedir" - ANKARA

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:50 Kaynak: İHA
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