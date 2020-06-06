Bakan Akar: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da...
Bakan Akar: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz"
Bakan Akar: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 10:54 Kaynak: İHA
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