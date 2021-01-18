- Bakan Akar, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

- Bakan Akar, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
18.01.2021 23:46
- Bakan Akar, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte resmi ziyarette bulunduğu Irak'ta Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
- Bakan Akar, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
BAĞDAT - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte resmi ziyarette bulunduğu Irak'ta Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'taki görüşmelerinin ardından Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni de ziyaret etti. Bakan Akar, Büyükelçi Fatih Yıldız ve Büyükelçilik mensupları tarafından karşılandı.
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