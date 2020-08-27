Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky ile bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky ile bir araya geldi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığındaki görüşme öncesinde Konuk Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky, Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Akar ve Başbakan Yardımcısı Urisky arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliği konuları ele alındı. Görüşmede Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de hazır bulundu.