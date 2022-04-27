"Ukrayna'da bekleyen gemilerin emniyetli bir şekilde ayrılmasına yönelik temaslarımız devam ediyor" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya'daki Savunma Bakanları Toplantısının ardından gerçekleştirdiği değerlendirmede Ukrayna limanlarında bekleyen Türk ticari gemilerine ilişkin, "Gemilerin de emniyetli, güvenli bir şekilde Ukrayna'dan ayrılmasına yönelik hem Rus hem Ukrayna makamları ile temaslarımız devam ediyor. İnsani yardımlar götürdüğümüz, insani yardımları teslim ettikten sonra hava sahasının kapatılması nedeniyle Ukrayna'da kalan 2 adet A400 M uçağımız var. Onların emniyetli bir şekilde yurdumuza intikali için temaslarımız sürüyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramstein Hava Üssünde gerçekleştirilen "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"nın ardından değerlendirmelerde bulundu. 40'tan fazla ülkenin katılımıyla Ukrayna'ya yönelik savunma ve güvenlik istişare toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Akar, toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı. Toplantı çerçevesinde bazı ikili görüşmeler de gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Akar, "Başta sayın Reznikov olmak üzere diğer savunma bakanları ile de görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduk" dedi.

"GELİŞMELERİ ENDİŞE İLE İZLİYORUZ"

Ukrayna'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Bakan Akar, "Gelişmeleri endişe ile izliyoruz. Alınan haberlere göre bazı sıkıntılı durumlar var. Bunların giderilmesi için tüm ülkeler olarak çeşitli gayretler sarf ediyoruz. Genel olarak baktığımızda diyalog ve itidalli yaklaşım önemli. İtidalli bir yaklaşımla bir an önce diplomasi yolunu açmamız gerekiyor. Böylece, daha kolay barışçıl çözümler bulunabileceğini değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Türkiye'nin olaylara bakış açısını bir kez daha paylaşma fırsatı bulduklarını bildiren Bakan Akar, "Türkiye olarak başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, Bakanlarımız tarafından ortaya koyduğumuz bir tavır var, krizin başlangıcında savaşın çıkmaması için, savaş çıktıktan sonra bir an önce ateşkesin sağlanması için çok ciddi çalışmalar yaptık. Antalya Diplomasi Forumunda Rus ve Ukraynalı Bakanlar bir araya getirildi. Daha sonra İstanbul'da heyetler arası görüşmelere ev sahipliği yaptık. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile yaptığı görüşmeler var. Bu görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımız ateşkesin bir an önce sağlanması ve masaya oturulması için telkinleri var. Biz birtakım sıkıntılar olmakla birlikte umutluyuz. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın teklifleri ile belki de iki liderin bir araya gelmesi mümkün olacak. Ateşkesin sağlanması için, gittikçe kötüleşen insani durumun daha da kötüye gitmemesi için arabuluculuk dahil yapılması gereken ne varsa Türkiye olarak katkılarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"GEMİLERİN EMNİYETLİ UKRAYNA'DAN AYRILMASINA YÖNELİK TEMASLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Sivillerin tahliyesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, "Sivillerin bir an önce bölgeden tahliyesi çok önemli. Çalışmalarımız devam ediyor. Orada kalan az sayıdaki vatandaşlarımızla birlikte diğer sivillerin de tahliyesine yönelik deniz ulaşımı dahil çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Ukrayna limanlarında bekleyen Türk ticari gemilerine ilişkin ise Bakan Akar, "Gemilerin de emniyetli, güvenli bir şekilde Ukrayna'dan ayrılmasına yönelik hem Rus hem Ukrayna makamları ile temaslarımız devam ediyor. İnsani yardımlar götürdüğümüz, insani yardımları teslim ettikten sonra hava sahasının kapatılması nedeniyle Ukrayna'da kalan 2 adet A400 M uçağımız var. Onların emniyetli bir şekilde yurdumuza intikali için temaslarımız sürüyor" açıklamasını yaptı.

"BUNDAN SONRA DA ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Akar, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlarına yönelik soruya "Biz başlangıçtan itibaren Ukrayna'nın ihtiyaçları çerçevesinde insani yardımlarımızı başlatmıştık. Bugüne kadar sürdürdük, bundan sonra da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi. Toplantıda Ukrayna-Rusya arasında bir ateşkesin gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru yanıtlayan Bakan Akar, "Biz Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede ateşkesin önemli olduğunu görüyoruz. Gelen raporlar, sahadaki bilgiler çerçevesinde insani durumun kötüleştiğinin farkındayız. İnsani durumun daha da kötüleşmemesi için en azından insani ateşkes yapılmasının bölge halkı için önemli olduğunu görüyoruz" dedi.

"KARADENİZ'İN STRATEJİK REKABET ALANINA DÖNMEMESİ LAZIM"

Karadeniz'de serbest kalan mayınlar konusunun toplantıda gündeme gelip gelmediğine yönelik soruya ilişkin de Bakan Akar, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Karadeniz'deki istikrarın devamı konusu oldu. Karadeniz'de barışın, sükünun, istikrarın sağlanması bakımından ilkeli şekilde davranmaya devam ediyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı çıktıktan sonra biz Montrö Sözleşmesi çerçevesinde Boğaz'dan herhangi bir şekilde savaş gemisi geçişi olmamasını tüm taraflara ilettik. Şu ana kadar da Boğaz'dan herhangi bir şekilde geçiş olmadı. Dolayısıyla bölgede barışın ve istikrarın korunması bakımından tüm tarafların Montrö'ye uymasını açık ve net şekilde talep ettik. İlgili ülkelerin de bunlara uyduklarını gördük. Bölgesel sahiplik ilkesinin kullanılması lazım. Böylece de istikrarın sağlanması lazım. Herhangi bir şekilde Karadeniz'in stratejik rekabet alanına dönmemesi lazım. Aksi halde bunun çok ciddi birtakım yansımaları olabileceğini, orada maksadı ne olursa olsun yapılacak bir hareket, alınacak bir tedbir yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebileceğini, bütün taraflara bildiklerimizi anlattık. Yanlış algı da süratli bir tırmanmaya ve gerilimin artmasına neden olabilir. Buna meydan vermemek gerektiğini tüm taraflara anlattık"

Karadeniz'de imha edilen sürüklenen mayınlara yönelik de Bakan Akar, "Mayınlarla alakalı bazı bilgiler bilgeler geldi. Bu dönemde ciddi gaklı bilgiler basında görülüyor. Bunun için gelen bilgilere, raporlara dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Mayınla ilgili çeşitli sayılar ortaya atıldı. Bunlara ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor. Şu ana kadar üç mayın emniyetli bir şekilde imha edildi. Mayın avlama gemilerimiz, helikopterlerimiz, deniz karakol uçaklarımız ve SAS timlerimiz teyakkuz halinde. Şu anda İstanbul Boğazı'nı yakından gözetliyoruz. Giriş çıkışı kontrol edip herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için ilave tedbir aldık, tespit radarları koyduk. Şu anda Boğaz'da deniz trafiği ile ilgili bir sıkıntının olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz."

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN BU KONUDA ÇOK İLERİ DÜZEYDE BİR KAPASİTESİ VAR"

Türkiye'nin serbest kalan mayınlarla mücadele konusunda herhangi bir desteğe ihtiyacı olup olmadığı sorulan Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu konuda çok ileri düzeyde bir kapasitesi var. Bizim hem tespit hem imha konusunda yeterli unsurlarımız, teçhizatımız var. Ayrıca sadece kendi ihtiyaçlarımızın karşılamanın ötesinde dostlarımıza, müttefiklerimize de mayınla mücadelede destek verebileceğimizi ilettik" dedi.

"TERÖRİSTLERİN BARINAKLARI, SIĞINAKLARI, İNLERİ, MAĞARALARI TEK TEK ELE GEÇİRİLİYOR"

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 şehidin olduğu hatırlatılarak operasyondaki son duruma ilişkin soru üzerine Bakan Akar, "Pazar günü Genelkurmay Başkanımız ve Kara Kuvvetleri Komutanımız ile bölgeye giderek sahadaki son duruma ilişkin bilgileri aldık. Arkadaşlarımız yüksek bir moral ve motivasyonla faaliyetlerini sürdürüyor. Zorlu arazi ve iklim koşullarına rağmen operasyon başarıyla devam ediyor. Bölgede ciddi sayıda mağara, el yapımı patlayıcı var. Bunların neden olduğu risk ve tehditler var. Buna rağmen arkadaşlarımız el yapımı patlayıcıları imha etmek, mağaraları temizlemek suretiyle yoğun bir çalışma içindeler. Oradaki teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları tek tek ele geçiriliyor. Operasyonda 57 terörist etkisiz hale getirildi" şeklinde konuştu.

(İHA)