Bakan Akar, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika

Bakan Akar, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Ukrayna, (DHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kiev'deki temaslarını sürdürüyor. Savunma Bakanlığındaki görüşmelerin ardından Bakan Akar'ın bir sonraki durağı Cumhurbaşkanlığı Ofisi oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelen Akar'ın görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmeye Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'nin yanı sıra Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran da katıldı.