Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Bakan Akar tarafından diplomatik çözüme yardımcı olmak ve can kayıplarının artmaması için bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı. Özellikle Mariupol başta olmak üzere sivillerin karadan-denizden emniyetle tahliyesinin aciliyeti üzerinde duruldu. Ayrıca Bakan Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha dile getirildi.

ANKARA,