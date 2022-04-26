Bakan Akar, Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Bakan Akar, Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'na katıldı

26.04.2022 12:46
Bakan Akar, Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı" Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde başladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı " Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı" Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde başladı.

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde bulunan Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı" 30'a yakın ülkenin savunma bakanının katılımıyla başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramstein Hava Üssü'nde Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Ramstein Türk Kıdemli Subayı Tuğgeneral Ömer Nafiz Gülmezoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanmasının ardından Ramstein Türk Kıdemli Subaylığı Milli Destek Ünitesi'ni ziyaret etti. Daha sonra toplantının yapılacağı salona geçen Bakan Akar, toplantı öncesinde aralarında Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Tunus Savunma Bakanı Imed Memmich'un da bulunduğu bazı mevkidaşları ile ayaküstü sohbet etti. ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'in açılış konuşmasının ardından Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'nın birinci oturumu başladı. Toplantıda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından mevcut durum ile yardım konularının ele alınması bekleniyor.

(İHA)

Bakan Akar, Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'na katıldı
Bakan Akar, Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'na katıldı
Bakan Akar, Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'na katıldı
Bakan Akar, Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'na katıldı
Bakan Akar, Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'na katıldı
Bakan Akar, Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'na katıldı
Bakan Akar, Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'na katıldı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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