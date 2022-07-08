Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar tarafından Ukrayna'da bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç vurgulandı. Akar, Türkiye'nin barışın tesisi ve Ukrayna'ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini aktardı. Ayrıca A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konusu görüşmede ele alındı.