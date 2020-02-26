Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al-Hnaity'i kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al-Hnaity'i kabul etti - Son Dakika

Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al-Hnaity'i kabul etti

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al-Hnaity'i kabul etti.

Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al-Hnaity'i kabul etti, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al-Hnaity'i kabul etti.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al-Hnaity'i kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. - ANKARA

Hulusi Akar, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:07 Kaynak: İHA
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