Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al-Hnaity'i kabul etti - Son Dakika

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Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al-Hnaity'i kabul etti
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al-Hnaity'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:07 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al-Hnaity'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al-Hnaity'i kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. - ANKARA
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