Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al-Hnaity'i kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al-Hnaity'i kabul etti - Son Dakika

Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al-Hnaity'i kabul etti

14 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al-Hnaity'i kabul etti.

Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al-Hnaity'i kabul etti, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al-Hnaity'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al-Hnaity'i kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

(İHA)

Hulusi Akar, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
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