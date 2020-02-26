Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al-Hnaity ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al-Hnaity ile görüştü - Son Dakika

Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al-Hnaity ile görüştü

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al-Hnaity'i makamında kabul etti.

Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al-Hnaity ile görüştü, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al-Hnaity'i makamında kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al-Hnaity'i kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.


Hulusi Akar, Ürdün, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:49 Kaynak: DHA
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