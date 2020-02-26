Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al-Hnaity ile görüştü - Son Dakika

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Bakan Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al-Hnaity ile görüştü
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al-Hnaity'i makamında kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:49 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al-Hnaity'i makamında kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al-Hnaity'i kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
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