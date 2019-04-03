Son Dakika Haberleri: Bakan Akar Üsküp'te Askerî Törenle Karşılandı

Bakan Akar Üsküp'te Askerî Törenle Karşılandı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinska ile bir araya geldi.

Bakan Akar Üsküp'te Askerî Törenle Karşılandı, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinska ile bir araya geldi.

Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Akar, askeri bando tarafından iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:14 Kaynak: DHA

Dünya
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