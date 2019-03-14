Son Dakika Haberleri: Bakan Akar Uzman Erbaşlar İçin Yapılan Misafirhanede İncelemelerde Bulundu

Bakan Akar Uzman Erbaşlar İçin Yapılan Misafirhanede İncelemelerde Bulundu

37 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da uzman erbaşlar için yapımı süren orduevinde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar Uzman Erbaşlar İçin Yapılan Misafirhanede İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da uzman erbaşlar için yapımı süren orduevinde incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile birlikte Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) üyeleri ve muvazzaf subaylarla bir araya geldi. TESUD üyeleriyle buluşması sonrası Bakan Akar, beraberindekilerle birlikte Ankara Kızılay'daki astsubay misafirhanesini ziyaret etti. Uzman erbaşlar için yapımı süren orduevindeki çalışmalara ilişkin bilgi de alan Bakan Akar, astsubay misafirhanesinde ise emekli astsubaylarla sohbet etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:21 Kaynak: İHA

Ankara, Hulusi Akar, Politika
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