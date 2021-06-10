Bakan Akar ve ABDli mevkidaşı Austin telefonla görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABDli mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 10 Haziran 2021 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu geçen görüşmede; NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" ifadeleri yer aldı. - ANKARA