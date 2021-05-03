Son dakika... - Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya'ya ziyaret - Son Dakika

Son dakika... - Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya'ya ziyaret
03.05.2021 13:56
Son dakika gündem haberi... - Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya'ya ziyaret Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Libya'ya ziyaret gerçekleştiriyor.
- Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya'ya ziyaret
TRABLUS - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Libya'ya ziyaret gerçekleştiriyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Libya'ya sürpriz ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
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