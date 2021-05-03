Son dakika... - Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya'ya ziyaret - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Libya'ya sürpriz ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

- Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya 'ya ziyaret

Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim