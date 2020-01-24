Bakan Akar ve Bakan Varank'tan Elazığ depremi hakkında açıklamalar - Son Dakika

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Bakan Akar ve Bakan Varank'tan Elazığ depremi hakkında açıklamalar
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Elazığ'da meydana gelen deprem hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:48 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Elazığ'da meydana gelen deprem hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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