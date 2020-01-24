Bakan Akar ve Bakan Varank'tan Elazığ depremi hakkında açıklamalar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar ve Bakan Varank'tan Elazığ depremi hakkında açıklamalar - Son Dakika

Bakan Akar ve Bakan Varank'tan Elazığ depremi hakkında açıklamalar

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Elazığ'da meydana gelen deprem hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Elazığ'da meydana gelen deprem hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Akar ve Bakan Varank'tan Elazığ depremi hakkında açıklamalar

Mustafa Varank, Hulusi Akar, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:48 Kaynak: AA
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