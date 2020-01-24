Bakan Akar ve Bakan Varank, "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar ve Bakan Varank, 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini izledi - Son Dakika

Bakan Akar ve Bakan Varank, "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi

15 dakika önce

15 Temmuz Derneğinin organizasyonuyla İstanbul'da ikamet eden şehit aileleri ve gaziler "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi.

15 Temmuz Derneğinin organizasyonuyla İstanbul'da ikamet eden şehit aileleri ve gaziler "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi.

Ümraniye'deki Meydan İstanbul Alışveriş Merkezindeki özel gösterime, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve derneği kurucularından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

Bakan Akar ve Bakan Varank, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmini izledi

Ümraniye, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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