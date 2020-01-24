15 Temmuz Derneğinin organizasyonuyla İstanbul'da ikamet eden şehit aileleri ve gaziler "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi.

Ümraniye'deki Meydan İstanbul Alışveriş Merkezindeki özel gösterime, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve derneği kurucularından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.