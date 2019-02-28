Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ve Beraberindeki Komutanlardan TBMM Başkanı Şentop'a Ziyaret

Bakan Akar ve Beraberindeki Komutanlardan TBMM Başkanı Şentop'a Ziyaret

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'a ziyarette bulundu.

Bakan Akar ve Beraberindeki Komutanlardan TBMM Başkanı Şentop'a Ziyaret, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'a ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Ziyarette Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM Başkanı Şentop'a "hayırlı olsun" dileklerini iletti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:21 Kaynak: İHA

Yaşar Güler, Hulusi Akar, Yenikadinda Gösterme, Politika
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