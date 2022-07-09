Bakan Akar, Dağlıca'da Mehmetçik ile bayramlaştı (3) - Son Dakika
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Bakan Akar, Dağlıca'da Mehmetçik ile bayramlaştı (3)

09.07.2022 18:53

GÜVENLİK KORUCULARI İLE BAYRAMLAŞTILARMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK Komuta Kademesi, Dağlıca'daki Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Hudut Tabur Merkezi'nde Irak ve Suriye sınır hattı ile sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile yapılan video konferans...

GÜVENLİK KORUCULARI İLE BAYRAMLAŞTILAR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK Komuta Kademesi, Dağlıca'daki Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Hudut Tabur Merkezi'nde Irak ve Suriye sınır hattı ile sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile yapılan video konferans toplantısının ardından Yeşiltaş'taki 1'inci Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı'na geçti. Sarp arazilerin bulunduğu yollardan geçen Akar, komutanlığa gelişinde tören mangasını selamladı, şeref defterini imzaladı. Daha sonra faaliyetlere ilişkin brifing alan ve talimatlar veren Bakan Akar, güvenlik korucuları ile de bir araya geldi.Korucuların bayramlarını kutlayan, Bakan Akar, "Türkler ve Kürtler kardeş. Biz yüzlerce yıldır ekmeğimizi, suyumuzu paylaşıyoruz. Bunun en güzel kanıtı şehitlikler. Hep birlikte, yan yana yatıyoruz. Bu vatanı hep beraber kurduk hep beraber yaşatacağız. Fitneye, fesata fırsat vermeyeceğiz. Türkiye'nin doğusu ve batısı arasında hiçbir fark yok. Edirne ne ise Van o, Van ne ise Hakkari o, Hakkari ne ise Samsun o. Hepimiz bir ve beraberiz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Zırhlı araçla seyahat

- Şeref defteri imzalanması

- Korucularla bayramlaşma

- Akar'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber: ANKARA,


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Bakan Akar, Dağlıca'da Mehmetçik ile bayramlaştı Bakan Akar, Dağlıca'da Mehmetçik ile bayramlaştı Bakan Akar, Dağlıca'da Mehmetçik ile bayramlaştı (2) Bakan Akar, Dağlıca'da Mehmetçik ile bayramlaştı (2)
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Dağlıca'da Mehmetçik ile bayramlaştı (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bakan Akar, Dağlıca'da Mehmetçik ile bayramlaştı (3) - Son Dakika
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