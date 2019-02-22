Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington'da
9 dakika önce
ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın resmi davetlisi olarak ABD'ye giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Washington'da Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç ve ABD'li yetkililer tarafından karşılandı.
ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın resmi davetlisi olarak ABD'ye giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Washington'da Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç ve ABD'li yetkililer tarafından karşılandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:01 Kaynak: DHA
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