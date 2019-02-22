Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington'da

Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington'da

9 dakika önce

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın resmi davetlisi olarak ABD'ye giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Washington'da Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç ve ABD'li yetkililer tarafından karşılandı.

Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington'da, System.String[]
ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın resmi davetlisi olarak ABD'ye giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Washington'da Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç ve ABD'li yetkililer tarafından karşılandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:01 Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Dünya
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