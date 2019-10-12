Bakan akar ve komuta kademesi şanlıurfa'da
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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komuta kademesi ile birlikte Şanlıurfa'ya gelerek incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:17 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komuta kademesi ile birlikte Şanlıurfa'ya gelerek incelemelerde bulundu.
Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar Barış Pınarı Harekatı'nın komuta merkezi olan Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geldi. Burada harekat ile ilgili brifing alan Akar'a, harekata dair son bilgiler verildi. Akar ve beraberindeki komutanların sınır hattındaki incelemeleri devam ediyor.
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