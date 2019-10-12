Son Dakika Haberleri: Bakan akar ve komuta kademesi şanlıurfa'da
Son Dakika Güncel Bakan akar ve komuta kademesi şanlıurfa'da

Bakan akar ve komuta kademesi şanlıurfa'da

54 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komuta kademesi ile birlikte Şanlıurfa'ya gelerek incelemelerde bulundu.

Bakan akar ve komuta kademesi şanlıurfa'da, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komuta kademesi ile birlikte Şanlıurfa'ya gelerek incelemelerde bulundu.

Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar Barış Pınarı Harekatı'nın komuta merkezi olan Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geldi. Burada harekat ile ilgili brifing alan Akar'a, harekata dair son bilgiler verildi. Akar ve beraberindeki komutanların sınır hattındaki incelemeleri devam ediyor.


Hulusi Akar, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Türkiye'ye yaptırım hazırlığı! Trump, kararnameyi imzaladı
Dışişleri'nden ABD'ye yaptırım yanıtı: Yaptırımlara misliyle mukabelede bulunuruz ABD'den gözdağı: Türk ekonomisinin fişini çekebiliriz Pentagon'dan "harekata son verin" çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 11:12:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan akar ve komuta kademesi şanlıurfa'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]