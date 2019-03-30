Bakan Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:32
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