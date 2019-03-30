Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında

Bakan Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:32 

TSK, Hulusi Akar, Suriye, Ekonomi
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