Bakan Akar ve komutanlar Hatay'da - Son Dakika

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Bakan Akar ve komutanlar Hatay'da

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunmak için Hatay'a geldi.

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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunmak için Hatay'a geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a gelen Bakan Hulusi Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Bakan Akar ve komutanlar daha sonra İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2'nci Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti. Bakan Akar ve komutanların 2'nci Ordu Taktik Komuta Yeri'ndeki çalışmaları devam ediyor.


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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:34 Kaynak: DHA
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