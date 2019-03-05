Bakan Akar ve Komutanlar, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağıyla Görev Uçuşu Yaptı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Mavi Vatan Tatbikatı'nı Hava Kuvvetleri Komutanlığının Havadan Erken İhbar ve Kontrol uçağından takip etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ve kuvvet komutanlarıyla Mavi Vatan Tatbikatı'nı Hava Kuvvetleri Komutanlığının Havadan Erken İhbar ve Kontrol uçağından takip etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Mavi Vatan Tatbikatı'nı Hava Kuvvetleri Komutanlığının Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağından takip etti. Akar, uçağın tatbikat kapsamında Doğu Akdeniz
bölgesinde gerçekleştirdiği görev uçuşuna katıldı. Akar, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde, güven ve güven artırıcı önlemleri de her geçen gün geliştirmek, çalışmak suretiyle komşu Yunanistan
ile ikili ilişkilerin çok daha iyi düzeye gelmesi için gayret gösterildiğini ifade etti. Bazı talimatlar veren Akar, daha sonra telsiz bağlantısıyla Mavi Vatan Tatbikatı'nda görev alan unsurlara seslendi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:10 Kaynak: İHA
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