Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ve Komutanlar, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağıyla Görev Uçuşu Yaptı

Bakan Akar ve Komutanlar, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağıyla Görev Uçuşu Yaptı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Mavi Vatan Tatbikatı'nı Hava Kuvvetleri Komutanlığının Havadan Erken İhbar ve Kontrol uçağından takip etti.

Bakan Akar ve Komutanlar, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağıyla Görev Uçuşu Yaptı, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Mavi Vatan Tatbikatı'nı Hava Kuvvetleri Komutanlığının Havadan Erken İhbar ve Kontrol uçağından takip etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Mavi Vatan Tatbikatı'nı Hava Kuvvetleri Komutanlığının Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağından takip etti. Akar, uçağın tatbikat kapsamında Doğu Akdeniz bölgesinde gerçekleştirdiği görev uçuşuna katıldı. Akar, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde, güven ve güven artırıcı önlemleri de her geçen gün geliştirmek, çalışmak suretiyle komşu Yunanistan ile ikili ilişkilerin çok daha iyi düzeye gelmesi için gayret gösterildiğini ifade etti. Bazı talimatlar veren Akar, daha sonra telsiz bağlantısıyla Mavi Vatan Tatbikatı'nda görev alan unsurlara seslendi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:10 Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Güncel
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