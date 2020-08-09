Bakan Akar ve komutanlar Irak sınırında - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanları, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer karşıladı. Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, buradan helikopterlere binerek Irak sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. İncelemeleri kapsamında sınırın sıfır noktasındaki bir üs bölgesine gelen Bakan Akar ve komutanlar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar'ın Türk bayrağı hediye ettiği birlik komutanı, kendisine emanet edilen bayrağı öperek teslim aldı. Bakan Akar ve komutanların bölgedeki inceleme ve denetlemeleri sürüyor.