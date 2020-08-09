Bakan Akar ve komutanlar Irak sınırında (2) - Son Dakika

Bakan Akar ve komutanlar Irak sınırında (2)

'83 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemelerini sürdürüyor.

Bakan Akar ve komutanlar Irak sınırında (2), System.String[]

'83 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemelerini sürdürüyor. Irak sınırındaki Düğündağı Üs Bölgesi'nde, faaliyetler hakkında bilgi alan Bakan Akar, ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, 16 Haziran 2020'de başlayan Pençe- Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarının 48 gündür başarıyla devam ettiğini söyledi. Bugüne kadar icra edilen operasyonlarda, bölgedeki tüm hakim arazi kesimlerinin kontrol altına alındığını belirten Bakan Akar, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon bölgesindeki arama ve tarama faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi. Bu operasyonlar sırasında teröristlerin bütün inlerine girildiğini, bölgedeki mağara, sığınak, barınakların tek tek kontrol edildiğini vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar yapılan operasyonlarda, 83 terörist etkisiz hale getirildi, 359 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 267 sığınak ve barınak tespit edildi, bu sığınak ve mağaralarda 13 adet AT-4 Tanksavar füzesi, 2 adet güdümlü füze, 15 adet Doçka, 88 AK-47 piyade tüfeği ve 299 el bombası başta olmak üzere çok miktarda silah/mühimmat ele geçirildi."'MİLLETİMİZİ BU TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ'Son olarak dün, teröristlerin Haftanin'de uzun süredir üstlenmiş oldukları Pirbela Bölgesi'ne yönelik bir operasyonun başarıyla icra edildiğini belirten Bakan Akar, "Bu operasyon sırasında teröristlerin büyük bir bölümü etkisiz hale getirilmiştir. Bunların sözde yönetici grubu da bu operasyonlar sırasında etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 5'inin cesetlerine ve silahlarına ulaşılmıştır. Diğerlerinin de cesetlerinin arama tarama faaliyetleri sırasında ele geçirileceği değerlendirilmektedir" dedi.Gerçekleştirilen bu operasyon sırasında Piyade Uzman Onbaşı Süleyman Ural'ın şehit olduğunu hatırlatan Bakan Akar, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar dileyerek, şunları söyledi: "Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılmaya devam edilecek. ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu mücadelemiz aralıksız devam edecek ve inşallah biz burada bu teröristleri etkisiz hale getirmek suretiyle asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Amacımız, gayretimiz budur, buna çalışıyoruz. Şu anda milletimizin sevgisinden, güveninden ve duasından aldığımız ilhamla Mehmetçik 'gece gündüz' demeden bu faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla yürütülen bu faaliyetlerde, en son terörist etkisiz hale getirilmek suretiyle faaliyetlerimizin tamamlanmasına gayret göstermekteyiz. Şu anda karada, denizde, havada, Irak'ın kuzeyinde görevleri başında olan, gerçekten zor arazi ve hava koşullarında büyük bir fedakarlık ve kahramanlık göstererek faaliyetlerini sürdürmekte olan tüm silah arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum."YÜKSEKOVA'DA BİRLİK ZİYARETİBakan Akar ve beraberindeki komutanlar daha sonra helikopterle Hakkari Yüksekova'ya geçti. Bakan Akar, burada 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulup, komutanlarla bir araya geldi.

Hulusi Akar, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 18:59

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Akar ve komutanlar Irak sınırında (2) - Son Dakika

Son Dakika

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