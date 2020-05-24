Bakan Akar ve komutanlar İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'nda bahriyelilerle bayramlaştı - Son Dakika

Bakan Akar ve komutanlar İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'nda bahriyelilerle bayramlaştı

Bakan Akar ve komutanlar İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'nda bahriyelilerle bayramlaştı Milli Savunma Bakanı Akar: "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, anlayışımıza, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir" Milli Savunma Bakanı Hulusi...

Bakan Akar ve komutanlar İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'nda bahriyelilerle bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Akar:

"İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, anlayışımıza, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde bayramlaşmanın ardından İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'na geçti.

İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladı. TCG Karpaz, TCG Karataş karakol gemileri ve Üs Komutanlığı personeli ile bayramlaşan Bakan Akar, daha sonra Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görev alan TCG Barbaros fırkateynine geçti. Burada personel ile bayramlaşan Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, daha sonra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de yani Mavi Vatan'da görev yapan muharip unsur komutanları ile video konferans ile görüştü. Faaliyetlere ilişkin bilgi alan ve talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelenin yanı sıra denizde ve havadaki faaliyetlerine de kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Terörle ve korona virüs ile mücadelede alınan tedbirleri de ele aldığı konuşmasında Bakan Akar, şunları söyledi:

"Denizlerdeki meselelerimize baktığımızda biz sadece kendi hak ve hukukumuzu değil aynı zamanda Kıbrıslı kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumakta kararlıyız. Doğu Akdeniz'de, Ege'de herhangi bir şekilde Türkiye'yi yok sayan bir kararın yaşama şansı yok. Biz bu konuda tamamen ikili anlaşmalardan, uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız. Biz diyalogla bütün problemlerimizin çözülmesinden yanayız. Bu konuda uluslararası hukuka uygun, barışçıl yönetmelerle siyasi çözümleri arzu ediyoruz. Ancak anlaşmalara, sözleşmelere, mutabakatlara sadık kalmamız demek bir zafiyet değildir. Bizim aynı zamanda hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için de her türlü mücadeleyi yapmaya hazır olduğumuzu söylememiz de tehdit anlamına gelmemektedir. Herkesin bunu bilmesini istiyoruz."

"Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir"

Son dönemde Ege'de yaşanan olaylara da değinen Bakan Akar, şöyle konuştu:

"İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, anlayışımıza, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir. Bunlar çok ciddi tahriktir, provokasyondur. Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur. Bu konuda herkesin aklını başına toplamasının iki tarafın da menfaatine olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz olayların diyalog ve karşılıklı anlayış çerçevesinde çözülmesi için bugüne kadar her türlü gayreti gösterdik bundan sonra da aynı gayreti göstermeye devam edeceğiz."

Bu dönemde Türkiye'ye karşı birçok riskin, tehdidin olduğuna dikkati çeken Bakan Akar, "Bunlara karşı mücadele etmek bizim ana görevimiz. Dolayısıyla bayram seyran demeden bize düşen görev neyse bunları bugüne kadar yaptık, yine aynı azim ve kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. Şu anda karada, denizde, havada olumlu olumsuz tüm arazi ve hava koşullarında kendisine verilen görevi hukuk çerçevesinde şeffaf şekilde yapmaya çalışan tüm silahlı kuvvetler mensuplarına da hayırlı başarılı görevler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm personelin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Bakan Akar, sözlerini şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa ve minnet duygularını ileterek tamamladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemilerde her sabah saat 08.00'de yapılan toka sancak töreni, TCG Karpaz, TCG Karataş gemilerinde de icra edildi. Türk bayrağının göndere çekildiği tören, Üs Komutanlığındaki bayramlaşma sırasında da gerçekleşti. Tören sonrasında Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, "Zambak" botuyla İskenderun açıklarındaki TCG Barbaros fırkateynine geçti. Bakan Akar ve komutanlara firkateyne binişleri sırasında gemi şapkası takdim edilirken, gemiye Milli Savunma Bakanlığı forsu çekildi.

Bakan Akar ve komutanlar İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'nda bahriyelilerle bayramlaştı

Hulusi Akar, İskenderun, Ege, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 06:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Akar ve komutanlar İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'nda bahriyelilerle bayramlaştı - Son Dakika

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