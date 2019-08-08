Bakan Akar ve komutanlar KKTC'de

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Bakan Kurum: Kaz Dağları'nda 13 bin ağaç kesildi

Kaz Dağları'ndaki maden faaliyetlerinin durdurulması için Kanada Başbakanı'na yazılan mektuba cevap geldi

2019/2020 üretim sezonu için ayçiçeği alım fiyatı ton başına 2 bin 500 lira oldu