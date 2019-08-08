Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ve komutanlar KKTC'de
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Bakan Akar ve komutanlar KKTC'de

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile KKTC'ye geldi.

Bakan Akar ve komutanlar KKTC'de, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile KKTC'ye geldi.
Yaşar Güler, Hulusi Akar, Kıbrıs, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:59 
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