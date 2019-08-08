Bakan Akar ve komutanlar KKTC'de
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile KKTC'ye geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ve kuvvet komutanları ile KKTC'ye geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:59
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