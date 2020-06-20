Bakan Akar ve Komutanlar Namaz Dağı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Akar ve Komutanlar Namaz Dağı'nda incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, Şırnak'taki Namaz Dağı'na giderek bölgede incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, Şırnak'taki Namaz Dağı'na giderek bölgede incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'taki incelemeleri kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Namaz Dağı'na gitti.

Helikopterle bölgeye giden Bakan Akar, Namaz Dağı bölgesindeki jandarma komando taburunda incelemelerde bulundu. Akar, terörle mücadelede gösterdikleri başarılarından dolayı jandarma birliklerini kutladı. Bakan Akar ve Komutanlar, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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