Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ve komutanlar operasyonu yönetti

Bakan Akar ve komutanlar operasyonu yönetti

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Irak Kuzeyi Hakurk'ta başlatılan operasyonu, gece süresince Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk ve idare etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Irak Kuzeyi Hakurk'ta başlatılan operasyonu, gece süresince Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk ve idare etti.
(İHA)
Bakan Akar ve komutanlar operasyonu yönetti
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:31 Kaynak: İHA
Hulusi Akar, Hakurk, Güncel
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