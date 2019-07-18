Bakan Akar ve Komutanlar Sınır Birliklerinde İnceleme ve Denetlemelerde Bulundu
1 saat önce
Bakan Akar ve Komutanlar Sınır Birliklerinde İnceleme ve Denetlemelerde Bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:36 Kaynak: DHA
Bakan Akar ve Komutanlar Sınır Birliklerinde İnceleme ve Denetlemelerde Bulundu
Bakan Pekcan duyurdu! İhracatta e-teminat uygulaması 1 Eylül'de başlıyor AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi FaceApp'e FBI soruşturması istendi