Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ve Komutanlar Sınır Birliklerinde İnceleme ve Denetlemelerde Bulundu
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Bakan Akar ve Komutanlar Sınır Birliklerinde İnceleme ve Denetlemelerde Bulundu

1 saat önce

Bakan Akar ve Komutanlar Sınır Birliklerinde İnceleme ve Denetlemelerde Bulundu.

Bakan Akar ve Komutanlar Sınır Birliklerinde İnceleme ve Denetlemelerde Bulundu
Bakan Akar ve Komutanlar Sınır Birliklerinde İnceleme ve Denetlemelerde Bulundu
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:40 Kaynak: DHA
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