Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

3 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Sınır birlik komutanları ile bir araya gelerek, çeşitli talimatlar veren Bakan Akar, daha sonra Altınözü ilçesindeki Kıyıgören Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. Burada askerlerle sohbet eden Bakan Akar ve beraberindekiler, öğle yemeğini de Mehmetçik ile birlikte karavanadan yedi. Akar ve komutanlar, daha sonra Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'ne geçti. Çalışmalara ilişkin brifing alan Bakan Akar, sağlanan hizmetleri de yerinde inceledi. Burada anaokulu çocuklarını seven Bakan Akar, kamptaki Suriyelilerle de görüştü. Suriyeliler gösterilen misafirperverlikten dolayı Bakan Akar'a teşekkür etti. Akar da "Bir an önce bölgede huzuru ve sükunu sağlayacağız, herkesin çoluğu, çocuğuyla rahat ve huzur içinde evine dönmesini ve yaşamasını sağlayacağız" dedi. Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi daha sonra Hatay Valiliği'ni ziyaret etti.

ANKARA, -


Hulusi Akar, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pekcan duyurdu! İhracatta e-teminat uygulaması 1 Eylül'de başlıyor Son dakika! Valilikten sel açıklaması: 7 kişi kayıp ihbarı var Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta korkutan yangın AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 19:26:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]