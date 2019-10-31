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Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

6 saat önce

Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasındaANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınırın sıfır noktasındaki birlikleri denetledi.

Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınırın sıfır noktasındaki birlikleri denetledi.Geceyi bölgede geçiren ve Barış Pınarı Harekatı'na katılan birliklerin komutanları ile bir araya gelen Akar, telsizden konuştuğu Tel Abyad'taki askerlere, "Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım" dedi.

Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

Yaşar Güler, Hulusi Akar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:12 Kaynak: İHA
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