Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında
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Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasındaANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınırın sıfır noktasındaki birlikleri denetledi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:12 Kaynak: İHA
Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınırın sıfır noktasındaki birlikleri denetledi.Geceyi bölgede geçiren ve Barış Pınarı Harekatı'na katılan birliklerin komutanları ile bir araya gelen Akar, telsizden konuştuğu Tel Abyad'taki askerlere, "Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım" dedi.
Son dakika: Bakan Akar'dan sınırdaki askerlerimize uyarı: Her an her şey olabilir, hazırlıklı olunmalı Bakan Soylu'nun "Lanet" diye nitelendirdiği Çukur dizisine suç duyurusu TSK'nın elindeki 18 Esed askeri Ruslara teslim edilecek Karamollaoğlu'ndan ABD'ye tepki: Amerika yerlilerine uyguladığı soykırım tarihe geçmiş kara bir lekedir