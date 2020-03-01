Bakan Akar ve Komutanlar sınırın sıfır noktasında - Son Dakika
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Bakan Akar ve Komutanlar sınırın sıfır noktasında

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz sınırın sıfır noktasına gelerek birliklerde incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz sınırın sıfır noktasına gelerek birliklerde incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz sınırın sıfır noktasına gelerek birliklerde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında yaptıkları incelemelerin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.

Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan, gün boyu yapılmakta olan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

(İHA)

Bakan Akar ve Komutanlar sınırın sıfır noktasında

Yaşar Güler, Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:55 Kaynak: İHA
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