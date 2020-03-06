Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında - Son Dakika

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Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a gitti.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:42 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a gitti. Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunan Bakan Akar ve komutanlar daha sonra İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2'nci Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti. Bakan Akar ve komutanların 2'nci Ordu Taktik Komuta Yeri'ndeki çalışmaları devam ediyor. - ANKARA
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